28 ilde dolandırıcılara yönelik 'Çekirge Operasyonu' başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, 9 aylık takip sonrası “Çekirge Operasyonu”nu başlattı.

SAHTE PCR TESTİ, GAYRİMENKULDE USULSÜZLÜK, NAYLON FATURA...

SGK Kurumunu zarara uğratır şekilde engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta pirimi düzenleyenlere, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadi-saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yapanlara, hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaparak ve avantajlı esnaf kredisi sağlanacağını vadedenlere, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yapanlar ile iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma-JOKER, DUBLÖR şahıs yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operason; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 28 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarara uğratan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

235 GÖZALTI KARARI

Şüpheli şahıslardan 235’i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edilecek.