28 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
GÜNDEM 28.07.2021, 20:43
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 291yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 76 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 197hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 257 bin 474'e yükseldi.
"VAKALAR SALGIN KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE"
Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez! " ifadelerini kullandı.
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