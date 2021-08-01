3 ilde 8 yangın devam ediyor

Türkiye son 5 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

5 günde 35 ilde 125 orman yangını meydana geldi. Bunlardan 117’si ormanın kahramanları tarafından kontrol altına alındı.

Antalya'da 2, Muğla'da 5 ve Tunceli'de 1 olmak üzere, 3 ilde toplam 8 yangına müdahale sürüyor.

Söndürülen yangınlardan bazıları

Adana'da 22, Mersin'de 9, Kahramanmaraşta 8, Manisa'da 6 ve Kastamonu'da 5 orman yangını kontrol altına alındı.

Tatil bölgelerindeki yangınlar da kontrol altında

Antalya Gazipaşa ve Muğla Bodrum'daki yangınlar da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

OGM'den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son 5 günde 35 ilde 125 adet orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 117’sini ormanın kahramanları kontrol altına aldı. 3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor."

Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Manavgat’taki yangında, 2'si yeni toplam 7 can kaybının olduğunu duyurdu. Koca, yangından etkilenen 507 kişiden 497’sinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini paylaştı.