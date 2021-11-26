3 Organize Sanayi Bölgesi Kurulması müjdesi Milletvekili Sezal’dan geldi

Milletvekili Sezal Düzenlediği Toplantıda 3 Organize Sanayi Bölgesi Teklifini Sunduklarını ve Bunun Kanunlaşmasını Beklediklerini Belirtti.

Sanayi Atıklarının Bertaraf Edilmesi İçin Kurulacak Olan Arıtma Tesisi Kazandırılması Konusunda Açıklamalarda Bulunan Milletvekili Sezal Bu Teklifin Sunulmasında Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.