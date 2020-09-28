3 suçtan aranması bulunan ve eşini öldürmek isteyen zanlı tutuklandı!
Kahramanmaraş'tan eşini öldürmek için Mersin'e geldiği iddia edilen ve 3 suçtan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
GÜNDEM 28.09.2020, 20:05
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan A.D.Ö'nün, Mersin'deki eşini öldürmek üzere kente geleceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) uygulama yapan ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülerek sorgulanan A.D.Ö. hakkında 3 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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