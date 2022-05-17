3. Ulusötesi Toplantısı Yunanistan’da Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması’ projesinin 3. Ulusötesi Toplantısı gerçekleştirildi. 10 – 11 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirilen toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra proje ortaklarından Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunanistan, Norveç, Avusturya ve İtalya’dan temsilciler de yer aldı. Toplantıda proje ortaklarından Yunanistan’ın hazırladığı Çevrimiçi Öğrenme Platformu ve projenin diğer ortakları tarafından hazırlanan eğitim modüllerinin içeriği incelenerek karara bağlandı. Ayrıca öğrenme, eğitim ve öğretim aktivitesi için taslak eğitim programı kararlaştırıldı.

Girişimcilik Kapasitelerini Artıracağız

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması projesi kapsamında Yunanistan’ın Trikala şehrinde 3. Ulusötesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğimiz projeler sayesinde hem vatandaşlarımızın hem de mülteci kardeşlerimizin girişimcilik kapasitesini artırarak onları iş piyasasına kazandıracağız” ifadelerine yer verildi.