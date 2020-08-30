30 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde'' ifadelerini kullandı.,

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