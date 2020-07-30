30 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.
GÜNDEM 30.07.2020, 19:26 30.07.2020, 20:39
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz koronavirüs tablosna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın.'' ifadelerini kullandı.
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