30 yaş ve üstündekiler için aşı randevuları açıldı

Türkiye'de günlük ve toplam aşı miktarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlası ilk veya ikinci doz aşısını yaptırdı. Yerinde aşılama uygulamaları ile bu daha da hız kazandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş ve üstü kişilerin bugünden itibaren Covid-19 aşı randevularını alabileceklerini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler randevu alabilirler." dedi.

Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

"Geri sayım başladı"

Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

Tükiye'de uygulanan aşı sayısı 41 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 02.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 676 bin 677, ikinci doz aşı 14 milyon 346 bin 5 oldu. Böylece doz miktarı 41 milyon 22 bin 682'e yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 73 bin 978, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 255, toplam 7 milyon 419 bin 233, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 246 bin 141, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 491, toplam 3 milyon 444 bin 632, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 841, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 513, toplam 2 milyon 774 bin 354 doz olarak kayıtlara geçti.

5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Covid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

"5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı"

Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının İstanbul'a ulaştığını bildirdi.