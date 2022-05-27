31 Mayıs - 4 Haziran Sigorta Haftası

Günümüzde can, mal ve sorumluluk sigortaları hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak yerini alırken kişilerin ve kurumların farklı nedenlerle başına gelen can ve mal kayıpları ile bedeni zararlar sigorta sistemine katılımın yüksek olduğu ve sistemin düzgün işlediği ülkelerde ortaya çıkan kayıpların tazmin edilmesi sigorta sözleşmesi ile sağlanarak sigortanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Beşen Sigorta Acenteliği Sahibi Mehmet Beşen sigortanın önemine dikkat çekerek tüm meslektaşlarının ve vatandaşların sigorta haftasını kutladı.