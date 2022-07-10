32 yıl sonra nüfus cüzdanı oldu

Kocatepe beldesi Avlağı Yaylası'nda yaşayan konuşma engelli Ali ile Zülfi Karabacak çifti, 1990'da doğan kızları Fadime'ye nüfus cüzdanı çıkarmadı.

Babasını 3 yıl önce kaybeden Karabacak ve annesiyle uzun süre dedesi Abdullah Polat ilgilendi. Fadime Karabacak'ın bir süre önce hastalanması üzerine akrabaları İbrahim Dağhan kadını hastaneye götürmek istedi.

Nüfus cüzdanı olmadığını belirten Karabacak'a nüfus cüzdanı çıkarmak için girişimde bulunan Dağhan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden bilgi aldı. Gerekli evraklarla kuruma müracaat eden Fadime Karabacak, 32 yaşında nüfus cüzdanı sahibi oldu.

"Kaydım olmadığı için okula gidemedim"

Karabacak, 32 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadı:

"Yaz boyu yaylada kalıyorduk. Kışın beldeye iniyorduk. Bir kere daha rahatsızlanmış, kimliğim olmadığı için hastaneye gidememiştim. Herhangi bir yerde bir kaydım olmadığı için okula da gidemedim. Bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Kimliği olmayanlar hemen çıkarsınlar. Ailem korktuğu için bir süre sonra kimlik için resmi bir başvuru yapmamıştı. Kimse korkmasın."

Ne hastaneye gitti, ne de evlendi

Anne Zülfi Karabacak da pişmanlık duyduğunu anlatarak, "Cahillik yaptık. Hep, 'Bugün, yarın, çıkartalım' derken kaldı. Halamın oğlu bize yardımcı oldu, kimliği öyle çıkardık. Hiç hastaneye gitmedik. Evlenmedi de. Lazım olmayınca çıkarmadık" dedi.