35 göçmen kamyon kasasında yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında bir kamyonu durdurdu.

Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenirken, araç da yediemin otoparkına çekildi.

35 göçmen çıktı

İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısını açan ekipler, içerisinde göçmenlerin olduğunu gördü.

Ne olduğu anlaşılmadan da göçmenler birer ikişer kaçmaya çalıştı.

Sınır dışı edilecekler

Görüntüler sosyal medyada yayılınca da büyük tepki gördü.

Bunun üzerine Kocaeli Valiliği bir açıklama yayınladı.

Valilik kamyonda; 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.

Sürücü tutuklandı

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nin açıklaması

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış ve bu çalışmalar neticesinde Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir.

Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir.

Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.