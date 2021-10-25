36 saatlik nöbet sonrası genç doktorun kahreden ölümü

Ankara'da otomobiliyle park halindeki kamyona çarpan 25 yaşındaki doktor Rümeysa Berin Şen yaşamını yitirdi.

GÜNDEM 25.10.2021, 10:42 25.10.2021, 18:11

Şen'in 36 saat süren hastane nöbeti sonrası park halindeki kamyona arkadan çarpıp hayatını kaybetmesi duyanları kahretti. Kaza haberi Twitter'da da gündem oldu #yorgundoktolarölüyor hashtagine binlerce sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı.

Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'ndan Ahlatlıbel Mahallesi istikametine giden Rümeysa Berin Şen'in (25) kullandığı 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurda haline gelen araçta sıkışan Şen, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibi, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GECE NÖBETİ DÖNÜŞÜ ACI KAZA

Tıp fakültesinden yeni mezun olan Şen'in temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın 36 saat süren gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

KARDEŞİ OLAY YERİNDE ŞOK GEÇİRDİ

Kamyon şoförünün marketten alışveriş yapmak için aracını yol kenarına park ettiği belirtildi.

Kaza yerine gelen genç doktorun annesi ve iki kardeşi şok geçirdi, gözyaşı döktü. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

RÜMEYSA BERİN ŞEN'İN ÖLÜM HABERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ankara'da 36 saatlik nöbetin bitiminde kendi kullandığı araçla park halindeki kamyona arkadan çarparak feci şekilde hayatını kaybeden genç doktor Rümeysa Berin Şen'in ölümü Twitter'da da gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı #yorgundoktorlarölüyor başlığı altında isyanlarını dile getirdi.

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