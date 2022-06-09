3D baskı nedir? Ne işe yarar?

Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin her geçen gün ilerlemesine kayıtsız kalmayan, genç iş kadını Elif Baltacı, 3 boyutlu baskı işine hobi olarak yapmaya başladıklarını, kısa zaman içerisinde öğrendiklerini ve bu işi bir süre sonra ticarete döndüreceklerini belirtti.

Kahramanmaraş’ta 3 boyutlu baskı işinin henüz yaygınlaşmadığını ve bu işte kendilerini geliştirmek istediklerini, istihdam sağlamak istediklerini ve bu işi öğrenmek isteyenlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi