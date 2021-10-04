4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü!

Her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma günü ile, küresel olarak hayvanların yaşadığı sorunlara karşı farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Ak Parti MYK ÜYESİ TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın yoğun mesai harcadığı, köklü değişiklikler içeren yeni hayvan hakları yasası ile hayvanlara karşı işlenen suçların kabahatler kapsamından çıkartılıp Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması hayvanseverleri mutlu etti.

Kahramanmaraşlı hayvanseverler’de, minik canlarımıza sahip çıkalım diye çağrıda bulundu.