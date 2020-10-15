4 ilde Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel (161 operasyonel tim) görev alıyor.

13 Temmuz'dan bu yana 124 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 124 terörist etkisiz hale getirildi, 53 işbirlikçi yakalandı, 190 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonlarda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.