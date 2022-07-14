4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Malatya'da battaniye silkelerken 4. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
GÜNDEM 14.07.2022, 21:52
Saat 17.30 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu E.H. (14) pencereden battaniye silkelerken, dengesini kayıp ederek aşağı düştü.
4.kattan aşağıya düştü
Park halindeki bir araca çarparak kaldırım üzerine düşen E.H. yaralandı. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı E.H. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan E.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, çocuğun düşme anı ise anbean kameralara yansıdı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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