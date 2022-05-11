4 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi
Batman'ın Gercüş ilçesinde mantar yiyen 4 kişilik bir aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM 11.05.2022, 12:30
Arıca köyünde, aynı aileden Mehmet Şerif, Asya, Kübra ve Bilal Ekinci'de, mantar yemeğinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile üyeleri, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|35
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|35
|40
|14. Elche
|35
|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28