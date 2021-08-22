4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.