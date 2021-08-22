4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı girişimindeki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 22.08.2021, 10:19
4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi. 

Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 

#Milli Savunma Bakanlığı #Irak #Fırat Kalkanı #Zeytin Dalı #AksuTV #aksutv haber
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