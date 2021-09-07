40 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 137 gözaltı
İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 137 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 07.09.2021, 09:23
İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için harekete geçildi.
Darbeci Semih Terzi'nin oğlu da listede
Gözaltı kararı verilenler arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi Faruk Terzi de bulunuyor.
Operasyonda 137 kişi adreslerinde gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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