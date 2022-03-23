40 yaşındaki adamı öldürüp yol kenarına attılar

Gece yarısı Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, üst geçidin altında hareketsiz yatan birini gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, hayatını kaybeden kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu tespit etti.

BIÇAKLAYIP YOL KENARINA ATTILAR

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Kelekli'nin, bıçaklandıktan sonra yol kenarına bırakıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kelekli'yi öldüren şüpheli kişi ya da kişilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.