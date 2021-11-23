42 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı
Ankara merkezli 42 ilde düzenlenen FETÖ'nün jandarmadaki yapılanması operasyonunda 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 53'ü gözaltına alındı.
GÜNDEM 23.11.2021, 09:44
Ankara Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içerikleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ üyelerinin ifadeleri sonucu, bazı şüphelilerin örgüt üyesi askeri personelden sorumlu oldukları tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde operasyon düzenledi.
Sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatılan operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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