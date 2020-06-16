42 ilde maske zorunluluğu getirildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan vakalara dikkat çeken Koca şu ifadeleri kullandı;

*Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor.

*42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.