43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kara yolunda oluşan trafik, "dron" ile havadan görüntülendi.
GÜNDEM 30.04.2022, 09:58
Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. Akşam saatlerinde başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü. Yoğunluğun daha çok Ankara-Samsun kara yolunda olduğu görüldü. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise "dron" ile havadan görüntülendi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç trafiğinin rahat seyretmesi içinde bazı kavşaklar beton bariyerlerle kapatıldı.
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|40
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