4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"Olumsuz bir ihbar yok"

Başkanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise olumsuz bir ihbarın bildirilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.