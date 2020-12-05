5 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, hasta, ölü sayısı ve son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

"Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitterden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim."