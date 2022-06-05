528 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi.

37 farklı adreste şok evleri tespit edildi

Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmada, 1 Ocak-1 Haziran tarihlerini kapsayan 6 aylık zaman diliminde Esenler, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde ‘şok evi’ diye adlandırılan 37 farklı adres tespit edildi.

Bu evlerde kaçak göçmenlerin barındıkları tespit edildi.

Söz konusu adreslere yönelik 1 Ocak ile 1 Haziran tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda, şok evlerinde yaşayan 528 düzensiz göçmen yakalandı.

Her adresten 10-15 kaçak göçmen çıktı Adreslerde yapılan incelemelerde, düzensiz göçmenlerin yaşam alanlarının rutubetli, havasız, hijyen kurallarına aykırı olduğu ve her adreste 10 ile 15 kaçak göçmenlerin yaşadığı tespit edildi.

Mülk sahipleri ve emlak ofislerinin sahipleri de yakalandı

Operasyonlarda, göçmenlere evlerini kiralayan 33 mülk sahibi ya da emlak ofisi sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

Ev sahiplerine para cezası verildi

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edildi.

Yakalanan 33 ev sahibi ise adli makamlara sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şahıslardan 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 29 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenlere evlerini kiraya veren mülk sahibi kişilere toplam 180 bin 180 lira idari para cezası kesildi.