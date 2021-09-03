6 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu ve Sinop için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

GÜNDEM 03.09.2021, 10:10
6 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Marmara'da sıcaklık düşecek

Marmara Bölgesi için de sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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