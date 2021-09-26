6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.