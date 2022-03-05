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64 kilometrelik konvoy Kiev sınırına dayandı, halk savunmaya hazırlanıyor

Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününde saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte sık sık sirenler çalıyor, füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor. Öte yandan Rus ordusunun 64 kilometrelik konvoyunun Kiev sınırlarına kadar geldiği ve başkentin şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde Kiev'in her noktasına barikatların kurulduğu ve kritik noktalara hendeklerin kazıldığı görüldü.

GÜNDEM 05.03.2022, 11:48
64 kilometrelik konvoy Kiev sınırına dayandı, halk savunmaya hazırlanıyor

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaşta 10. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Bu süreç için gelişmeler dünya tarafından merakla beklenirken, sahadaki gelişmeler ise yürek burkuyor

İşte savaşın 10. gününde yaşanan önemli gelişmeler:

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Günlerdir çatışmaların yaşandığı başkent Kiev'de sık sık sirenler çalıyor, kimi zaman patlama sesleri duyuluyor. Rus ordusunun 64 kilometrelik konvoyunun başkentin sınırına dayandığı öğrenilirken Kiev'de ordu ve halk iş birliği içerisinde şehir savaşına hazırlanıyor. Bölgeden gelen görüntülerde Kiev'in her noktasına barikatların kurulduğu ve kritik noktalara hendeklerin kazıldığı görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktarıp şunları söyledi: "Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor." Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Avrupa Birliği'ne müfettiş görevlendirme konusunda çağrı yaptı. Shmyhal, "AB, IAEA ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinden oluşan barışı koruma gruplarının, Ukrayna'daki 5 nükleer santralin tümünde güvenliği sağlama çağrısında bulunuyorum. Bu bir dünya güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü. Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Caa2"ye indirildiği ve kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi

Ukrayna'da hükümetin siber güvenlik yetkilileri, dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü hacker ve IT uzmanının Ukrayna'nın savunmasına yardım etmek için bir araya geldiği ve Rus organizasyonlarına siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santraline saldırmasının ardından "ateşle oynadığını" ve kendisinden bu tür tesisleri hedef almayı bırakmasını istedi.

"Sadece Ukrayna ve Rusya için değil, Avrupa için de tehlikeli ve ateşle oynuyor, tüm mantığın ve gerekliliğin ötesinde" diyen Savunma Bakanı, "Rus lideri en güçlü şekilde, bu tür tesislere yönelik saldırıları tamamen durdurmaya çağırıyoruz, çünkü bunlar son derece tehlikeli" açıklamasında bulundu. Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımların Rus ekonomisini "önemli ölçüde" etkileyeceğini de ifade eden Wallace, "Ancak Rusya Devlet Başkanı bu yaptırımları umursamıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür" dedi. Saldırıların yaşandığı sırada da Zelenski video kaydıyla çağrıda bulunmuş ve "Rus askeri birliklerin nükleer santrale saldırılarının durdurulması gerekiyor. Bir patlama olması halinde bu Avrupa'nın sonu olacak" demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Zaporijha Nükleer Santrali'nin bulunduğu yere yapılan saldırıyı Ukraynalı sabotajcıların gerçekleştirdiğini ileri sürerek olayı "canavarca bir provokasyon" olarak nitelendirdi. Bir Rus savunma bakanlığı sözcüsü, nükleer santralin normal şekilde çalıştığını ve bölgenin 28 Şubat'tan beri Rus kontrolü altında olduğunu söyledi. Sözcü İgor Konaşenkov, "Ancak dün gece, santralin bitişiğindeki bölgede Kiev milliyetçi rejimi korkunç bir provokasyon gerçekleştirme girişiminde bulundu" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Rus kuvvetleri tarafından bombardıman altına tutulan Zaporijha Nükleer Santrali'nde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında okullar da hedef aldı. Jitomir'de Rus ordusunun vurduğu okul, kullanılamaz hale geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda açıklamalarda bulundu. Rusya'ya Ukrayna'yı işgalinin "bedelini ödeteceklerini" ifade eden Stoltenberg, "Bu Putin'in savaşıdır. Daha kötü saldırılar olacak, göreceğiz" dedi. Genel Sekreter ayrıca NATO'nun "mukabele gücünü hazırladıklarının" da altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'daki savaşı "derhal durdurması" ve tüm kuvvetlerini "koşulsuz olarak" Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında da bulunan Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde "daha kötü olacağı" konusunda uyardı.

Uçuşa yasak bölge konusunda da açıklamalarda bulunan Genel Sekreter, "NATO uçaklarının Ukrayna'da olmasını istemiyoruz" dedi. NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunun altını çizen NATO lideri, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.

#Ukrayna #Rusya #Kiev #Savaş
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