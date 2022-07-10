7 aile birbirine girdi! 54 yaralı
Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını duyurdu.
GÜNDEM 10.07.2022, 13:47
Batman'da dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü.
Kavgada 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandı.
Valilik: Güvenlik tedbirleri alındı
Valilikten yapılan açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır" denildi.
Olayla ilgili tahkikata başlandığı vurgulanan açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.
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