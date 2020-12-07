7 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 103’e yükseldi.
Bugün toplam 196 bin 902 test yapılırken, yeni vaka sayısı 32 bin 137, hastaneye yatan vaka sayısı da 6 bin 420 oldu. Toplam vaka sayısının 545 bin 711 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 17 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 436 bin 270'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 836 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: HEPİMİZİN GÖREVİ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Aralık korornavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.'' ifadelerini kullandı.
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