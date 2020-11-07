7 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de koronavirüs salgınında 2 bin 483 kişi daha hastalığa yakalandı.
GÜNDEM 07.11.2020, 18:55 07.11.2020, 19:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.'' ifadelerini kullandı.
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