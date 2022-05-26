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74 kişilik çeteye şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden 29 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Baskında, oğlunun arandığını öğrenen kadın, ‘Yine ne yaptı, cezaevine girse de kurtulsak’ diyerek yakındı.

GÜNDEM 26.05.2022, 09:24
74 kişilik çeteye şafak operasyonu

Büyükçekmece Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen örgütlere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyon İstanbul genelinde birçok ilçede onlarca adrese eş zamanlı olarak gerçekleşti.

ŞAFAK VAKTİ BASKIN YAPILDI

Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ilçelerinde faaliyet gösteren Mehmet E. ve Aykut Z. isimli şüphelilerin liderliğini yaptığı gruba şafak vakti operasyon yapıldı. Silahlı eylemler gerçekleştiren ve örgütün korkutucu gücünü kullanan gruba ve bu gruba silah temin eden çeteye eş zamanlı operasyon yapıldı.

45 kişilik suç örgütü ve onlara silah temin eden 29 kişilik çeteye şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.

Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat polisleri belirlenen adrese girdi. Daha sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri girilen adreste incelemelerde bulundu. Özel harekat polisleri tarafından mahalle etrafında da güvenlik önlemleri alındı.

OĞLUNA BEDDUA ETTİ, ‘CEZAEVİNE GİRER İNŞALLAH’

Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin evine polisin girmesi üzerine, aranan şüphelinin annesi oğlu ile görüşmediğini söyleyerek, “İnşallah cezaevine girse de kurtulsak. Allaha havale ettim. Bırakır mıyım ben gözümün yaşını yedim bu evde” diyerek oğluna sitem etti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS 3. ADRESTE BULUNDU

Evde olmadığı anlaşılan şüpheli şahsın yakalanması için polis, babasına telefonla arattırarak nerede olduğunu öğrendi. Şüphelinin dükkanını belirleyen polisler hemen harekete geçti. İlk gidilen dükkanda olmadığı belirlenen şüphelinin başka bir dükkanda olabileceği öğrenildi. İkinci dükkana giren polisler hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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