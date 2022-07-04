İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.A'nın Bucak ilçesine tarihi eser getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çeltikçi ilçesinde durdurulan M.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 59 sikke, 10 yüzük, 3 mühür, 1 haç ve 5 obje olmak üzere toplam 78 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.