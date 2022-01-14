8 ilde eğitime kar engeli

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 14 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında yarın yüz yüze eğitime ara verildi.



İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararınca Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir, Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Hadim, Derbent, Beyşehir ve Bozkır ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 14 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.



Uzaktan eğitim kararı alınan Çumra, Ahırlı, Derbent, Güneysınır, Bozkır ve Seydişehir ilçelerinde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak. Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, İnlice Ortaokulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Gökyurt Ortaokulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar Ortaokulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Ortaoukulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Güneydere Ortaokulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Yeşiltekke Ortaokulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık Ortaokulu, Kayhüyük İlköğretim Okulu, Boruktolu İlköğretim Okulu, Boruktolu Ortaokulu, Çomaklı İlköğretim Okulu, Çomaklı Talip Kahraman Ortaokulu, Çarıklar İlköğretim Okulu ile Çarıklar Ortaokulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

Öte yandan merkez Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahalleleri ile buraya öğrenci taşınan yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yunak ilçesinde ise kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle 14 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitimin saat 10.00'da başlayıp 16.00'da biteceği duyuruldu.

KARS

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

VAN

Van Valiliği de kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14.01.2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim(Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.

MERSİN



Mersin'in Gülnar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildi.



Gülnar Kaymakamlığının açıklamasında, olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında olduğu bildirildi.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir" denildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.



Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.



İl genelinde dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde sona ermesinin ardından yollarda buzlanma oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir merkeze bağlı belde ve köyler ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçesine bağlı belde ve köylerden il ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.