8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kahraman komandolar, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.

Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" mesajı da verildi.