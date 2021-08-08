81 ilde eş zamanlı uygulama: 172'si hükümlü 1350 kişi yakalandı
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada, aranan bin 350 kişi yakalandı.
GÜNDEM 08.08.2021, 14:23
Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, 8 bin 569 ekipte 31 bin 516 personel görev aldı.
Belirlenen 2 bin 603 adreste arama yapıldı. 1172’si hükümlü, 178’i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 kişi yakalandı.
Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.
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