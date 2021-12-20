81 ilde eş zamanlı 'Zehir-2' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Bu doğrultuda KOM ekipleri, sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve suç gruplarına yönelik 81 ilde “Zehir– 2” kod isimli operasyon başlattı.

Çok sayıda şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

Zehir operasyonlarında 100'den fazla gözaltı var

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Zehir” ve “Zehir-2” operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.