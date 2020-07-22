81 ilde koronavirüs tedbirlerinin kontrolü için denetim yapıldı!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, valilerin koordinasyonunda, toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler gerçekleştirildi.



Denetim ekiplerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra her bir iş kolu için ayrı ayrı uzmanlar da yer aldı.



Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde denetimler gerçekleştirildi.

