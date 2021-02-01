823 yılda bir denk geliyor! Şubat ayı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada bugün, 823 yılda bir yaşanacak ilklerin olduğu düzenli şubat ayı gündem konusu oldu. Buna göre, şubat ayında her gün dört kez yaşanacak olup, 14 Şubat Sevgililer Günü de pazara denk gelecek.
GÜNDEM 01.02.2021, 21:03
Tüm dünyanın salgınla mücadele etmeye devam ettiği 2021 yılından, bir ayı daha geride bıraktık. Sosyal medya kullanıcıları da bugün itibarıyla şubat ayında 823 yılda bir tekrarlanacak ilkleri gündeme getirdi.
GÜNLER PAZARTESİ İLE BAŞLAYIP PAZAR İLE BİTECEK
Sosyal medyada bugün çok konuşulan konular arasına giren şubat ayında yaşanacak ilkler içinde ilk sırayı, bu ayın pazartesiden başlayıp pazar ile biteceği konusu aldı. Düzenli şubat ayı olarak adlandırılan bu ay içinde her günün dört kez tekrarlanacağı konusu da kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan oldu.
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