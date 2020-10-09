9 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 722’e yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun. '' ifadelerini kullandı.