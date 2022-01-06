9 öğrenci kimyasal gazdan etkilendi
Kayseri'de deney sırasında kimyasal gazdan etkilendiği ileri sürülen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
GÜNDEM 06.01.2022, 19:32 06.01.2022, 19:32
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, öğrencilerden bazıları fen bilgisi dersinde deney yapıldığı sırada kimyasal madde bulunan tüpün yere düşmesi sonucu yayılan gazdan etkilendi.
Durumu fark eden öğretmenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Durumu iyi olan öğrenciler taburcu edildi.
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