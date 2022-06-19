96 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, 17 Haziran saat 21.00 sıralarında operasyon için harekete geçti.

Yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen ile Kırgızistan uyruklu iki organizatör şüphelisi Z.K.(55) ve N.O.R.(48) suçüstü yakalandı.

2 organizatör tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen Z.K. ve N.O.R. tutuklandı.

Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 96 kaçak göçmenin, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.