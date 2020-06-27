A Haber Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu ortaya çıkarttı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin CHP'yi Osmanlı tarihine karşıymış gibi göstermeye çalıştığını iddia etti. A Haber arşivlerinden çıkan görüntüler ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.
GÜNDEM 27.06.2020, 13:14 27.06.2020, 16:49
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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce söylediklerini unutmasıyla yeniden gündeme oturacak bir gafa imza attı.
2018'de yaptığı açıklamada Osmanlı hakkında söylediği skandal ifadelerle gündeme gelen Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi hedef yapmak isteyerek bir algı operasyonuna kalkıştı. Gerçekler ise A Haber arşivleriyle ortaya çıktı.
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