AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı

Kent basınının önemli isimlerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş İl Temsilcisi olarak görev yapan İzzet Mazı’nın çektiği fotoğraf “Şehit Ailesi Oğullarının Emaneti Atmaca İle Teselli Buluyor” başlığı ve” Zeytin Dalı Harekâtı bölgesindeki bir üsse terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği Atmaca şehidin Kahramanmaraş’taki ailesiyle birlikte hayat sürüyor.” açıklamasıyla oylamada yer alıyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından oylama yapan katılımcıların, yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf, Anadolu Ajansı’nın yılın fotoğrafı olma yolunda ilerliyor.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının da katıldığı oylama Anadolu Ajansı’nın internet adresinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.