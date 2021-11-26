AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu

Avrupa Birliği COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden yapılacak seyahatlerin durdurulması konusunda anlaştı.

GÜNDEM 26.11.2021, 20:59 26.11.2021, 21:31
AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, COVID-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor. 

Şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vaka görüldü.

Avrupa'da ilk kez Belçika'da

BNO News'te yer alan habere göre, Belçika'da, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı görüldü.

Vakanın 11 Kasım'da Mısır'dan dönen ve 11 gün sonra semptomlar gösteren genç, aşılanmamış bir kadın olduğu açıklandı.

DSÖ'den özel toplantı kararı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yeni varyant hakkındaki endişeler arasında özel bir toplantı yapacağını duyurmuştu.

Uzmanlar tarafından Cenevre'de yapılacak toplantıda varyanta karşı alınacak önlemler görüşülecek.

"Yeni varyantın verileri 2 hafta içinde gelir"

BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen COVID-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıklamıştı.

Ayrıca mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

Rusya, İsrail ve Bahreyn'den de Afrika ülkelerine kısıtlama gelmişti

Rusya, COVID-19'un B.1.1.529 varyantının görüldüğü 9 Afrika ülkesinden ve Hong Kong’tan yabancıların Rusya'ya seyahatini yasaklamıştı.

Bahreyn, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini "kırmızı ülkeler" kategorisine alarak bu ülkelerden gelenlere seyahat yasağı getirmişti.

İsrail'de; Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantı nedeniyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve ülkeleri "kırmızı listeye" alınmış ve yabancıların bu ülkeden İsrail'e seyahati durdurulmmuştu

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