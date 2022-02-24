AB ve NATO'dan 'Ukrayna' açıklamaları

Tüm gözler Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizde...

Rus ordusu, Vladimir Putin'in talimatı üzerine Donbas bölgesine girdi.

Ukrayna'ya karşı saldırıya geçilirken, birçok bölgede can kaybı yaşanmaya başladı.

Rusya yaşananlar üzerine kınamaların hedefi olurken, AB ve NATO'dan konuya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

AB: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği bastın toplantısında "Bu karanlık zamanda AB, Ukrayna ve Ukrayna halkıyla birliktedir." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın sadece Ukrayna'nın Donbas bölgesini değil, Avrupa güvenliğinin istikrarını ve uluslararası düzeni hedef aldığını söyledi.

"RUS EKONOMİSİNİ ZAYIFLATACAĞIZ"

Von der Leyen, Rusya'nın eylemleri nedeniyle bu akşam düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ağır ve ciddi yaptırımlar içeren bir paketi onay için sunacağını hatırlatarak, yaptırımlar hakkında şunları söyledi:

"Bu yaptırım paketiyle Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini, kilit önemdeki teknolojilere ve piyasalara erişimlerini engelleyerek hedef alacağız. Rus ekonomisinin temelini ve ilerleme kapasitesini zayıflatacağız. Buna ek olarak AB içindeki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa mali piyasalarına erişimini keseceğiz. İlk yaptırım paketinde olduğu gibi ortaklarımız ve müttefiklerimizle uyum içindeyiz. Bu yaptırımlar Kremlin'in çıkarlarına ve savaşı finanse etmesine ağır bir darbe olması için tasarlanmıştır."

"GÜVENLİK MİMARİSİNİ ALAŞAĞI ETTİRMEYECEĞİZ"

Milyonlarca Rus vatandaşının bu savaşı istemediğini belirten von der Leyen, Putin'in Rus İmparatorluğu zamanına dönmek istediğini, ancak bunu yaparken Rus halkının geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

Von der Leyen, "Putin'in onlarca yıldır Avrupa'ya barış ve istikrar sağlayan güvenlik mimarisini alaşağı etmesine izin vermeyeceğiz. Putin'in hukukun üstünlüğü yerine gücün ve acımasızlığın üstünlüğünü getirmesine izin vermeyeceğiz. Putin, demokrasilerimizin kararlılığını ve gücünü hafife almamalıdır." dedi.

"EN SERT YAPTIRIM PAKETİ UYGULANACAK"

Josep Borrell ise Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya şimdiye kadarki en sert yaptırım paketini uygulayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecek. (AB liderleri) daha güçlü ve şimdiye kadar uyguladığımız en sert yaptırım paketini kabul edecek."

NATO: PERVASIZ SALDIRIYI KINIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Rusya'nın sayısız sivilin hayatını riske atan Ukrayna'ya yönelik pervasız ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum." açıklamalarında bulundu.

"HAREKAT DERHAL DURMALI"

Tekrarlanan uyarılara rağmen Rusya'nın egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçtiğini söyleyen Jens Stoltenberg, şu ifadelere yer verdi:

"Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdittir. Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum. NATO Müttefikleri, Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya gelecek. Bu korkunç zamanda Ukrayna halkının yanındayız. NATO, tüm Müttefikleri korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır."