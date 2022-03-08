ABD'de benzin fiyatı rekor seviyeye ulaştı
ABD'de benzin fiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. Galon başına ortalama ücret 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
GÜNDEM 08.03.2022, 21:04 08.03.2022, 21:07
Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'de benzin fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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