ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile işbirliği arayışındayız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." dedi.
GÜNDEM 25.10.2021, 22:10
Price, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız.
Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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